"Правительство" оккупированного Севастополя не смогло реализовать свою собственную идею модернизации городских электросетей.

Анонсированный в марте 2018 года проект не был закончен к запланированному сентябрю; было объявлено о новом сроке реализации — но проект до сих пор остается невыполненным, пишет ForPost

Напомним, 10 декабря т.н. "губернатор" оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил о расторжении соглашения с компанией «Россети», которая намеревалась вложить в модернизацию электрических сетей Севастополя около 2 млрд рублей. Как объяснял Овсянников, частная компания «Севастопольэнерго» отказалась от вхождения Россетей в уставной капитал. В связи с чем действующий глава региона предложил реализовывать «приоритетный для города» федеральный многомиллиардный проект как-нибудь иначе — не уточнив, как именно.

В ходе обсуждения причин провала, Дмитрий Овсянников настаивал на том, что в срыве проекта EnergyNet виновата курирующая его рабочая группа Агентства стратегических инициатив (АСИ).

На данный момент можно констатировать повторный срыв модернизации городских электросетей, которую сам Дмитрий Овсянников анонсировал 30 марта, пишет издание.

Тогда же было принято постановление правительства, в соответствии с которым контрольным сроком задачи было установлено 1 сентября 2018 года, а на реализацию разработки «Схемы и программы перспективного развития (СиПР) электроэнергетики города на 2018–2020 гг.» выделено 4,5 млн рублей.

5 сентября 2018 года та же судьба постигла и планы по разработке стратегии развития электросетей — срок был сдвинут на 7 декабря 2018 года.

По состоянию на 14 декабря 2018 года программа перспективного развития электроэнергетики Севастополя опять не была представлена.

Теперь работы по модернизации электросетей оккупированного Севастополя будут поведены за счет населения. Для этого уже с 1 января 2019 года тарифы на электроэнергию будут увеличены.