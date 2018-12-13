Оккупантам не нужен парк львов "Тайган"
|11:48 14.12.2018
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|Крым
Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.
Как рассказал Зубков, документы уже давно передали в соответствующие российские органы, сообщают Новости Крыма.
«За пять лет не решен ни один вопрос с переоформлением ни одного из многочисленных моих земельных участков, на которых находится моя частная собственность. Без российского договора на аренду земли сегодня живет ялтинский зоопарк «Сказка», парк львов «Тайган» и все остальные мои объекты. Это при том, что все необходимые документы на переоформление были мною своевременно собраны и переданы землеустроительным организациям, занимающихся переоформлением земельных участков», – рассказал крымский бизнесмен.
Публичных комментариев земельных ведомств оккупантов, занимающихся оформлением собственности, на данный момент нет.
В феврале этого года сообщалось, что российская инспекция государственного архитектурно-строительного контроля по оккупированному Крыму (ГАСК) вернула Олегу Зубкову декларацию о вводе в эксплуатацию кафе «Белый лев», который находится в «Тайгане».
Зубков уже заявлял о намерении добиваться права собственности на кафе «Белый лев». Отсутствие акта ввода в эксплуатацию на здание кафе стало причиной многочисленных штрафов в адрес владельца и запрета Зубкову на выезд за территорию России и оккупированного Крыма.
У крымского предпринимателя Олега Зубкова затянувшийся конфликт с российскими оккупационными властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны крымских властей.
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