Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.

Как рассказал Зубков, документы уже давно передали в соответствующие российские органы, сообщают Новости Крыма.

«За пять лет не решен ни один вопрос с переоформлением ни одного из многочисленных моих земельных участков, на которых находится моя частная собственность. Без российского договора на аренду земли сегодня живет ялтинский зоопарк «Сказка», парк львов «Тайган» и все остальные мои объекты. Это при том, что все необходимые документы на переоформление были мною своевременно собраны и переданы землеустроительным организациям, занимающихся переоформлением земельных участков», – рассказал крымский бизнесмен.

Публичных комментариев земельных ведомств оккупантов, занимающихся оформлением собственности, на данный момент нет.

В феврале этого года сообщалось, что российская инспекция государственного архитектурно-строительного контроля по оккупированному Крыму (ГАСК) вернула Олегу Зубкову декларацию о вводе в эксплуатацию кафе «Белый лев», который находится в «Тайгане».

Зубков уже заявлял о намерении добиваться права собственности на кафе «Белый лев». Отсутствие акта ввода в эксплуатацию на здание кафе стало причиной многочисленных штрафов в адрес владельца и запрета Зубкову на выезд за территорию России и оккупированного Крыма.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова затянувшийся конфликт с российскими оккупационными властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны крымских властей.