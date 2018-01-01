В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
|11:22 14.12.2018
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|Азербайджан
В Баку началось 39-ое заседание Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Как сообщает SalamNews, заседание проходит под председательством главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.
В нем принимают участие делегации во главе с высокопоставленными официальными лицами стран-членов организации.
В период председательства Азербайджана состоялось четыре заседания министров, включая встречу на уровне глав МИД, 21-ое заседание тематических рабочих групп и специальных рабочих групп, принят план деятельности ряда рабочих групп (туризм, ИКТ, энергетика).
Также было проведено более 10 заседаний органов организации, проведены семинары и другие мероприятия. Кроме того, были подготовлены соответствующие оценочные документы в целях повышения эффективности работы организации.
Председательство в ОЧЭС перейдет от Азербайджана к Болгарии.
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