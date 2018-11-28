У Бердянському порту не звільнятимуть людей через російську блокаду
|10:58 14.12.2018
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|Крым
Як ми вже повідомляли, через блокаду Азовського моря Росією державне підприємство "Бердянський морський торгівельний порт" зазнає катастрофічних збитків. Мова навіть йшла про вимушені звільнення людей.
Проте, 11 грудня адміністрація державного підприємства разом з портовиками ухвалили рішення про перехід на неповний режим роботи (скороченого на 20% робочого часу) всіх працівників ДП “БМТП” вже з 1 січня 2019 року з метою збереження робочих місць та запобігання скорочення працівників, повідомляє PRO.BERDYANSK.BIZ.
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