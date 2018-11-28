Як ми вже повідомляли, через блокаду Азовського моря Росією державне підприємство "Бердянський морський торгівельний порт" зазнає катастрофічних збитків. Мова навіть йшла про вимушені звільнення людей.

Проте, 11 грудня адміністрація державного підприємства разом з портовиками ухвалили рішення про перехід на неповний режим роботи (скороченого на 20% робочого часу) всіх працівників ДП “БМТП” вже з 1 січня 2019 року з метою збереження робочих місць та запобігання скорочення працівників, повідомляє PRO.BERDYANSK.BIZ.