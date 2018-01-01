Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ акцентував увагу присутніх на зосередження Росією сотень танків біля кордону з Україною.

Про це український дипломат заявив під час засідання Ради у четвер у Відні, повідомляє Укрінформ.

"У той час як Росія, як держава-агресор, продовжує висувати Україні необґрунтовані звинувачення та здійснювати невдалі фальсифікації, днями у відкритих джерелах інформації були опубліковані супутникові знімки із сотнями бойових танків, розміщених Російською Федерацією в безпосередній близькості від державного кордону з Україною, менше, ніж за 20 кілометрів. Їх не було там ще кілька тижнів тому", - заявив Прокопчук.

Він наголосив, що ця та інша російська військова присутність, в тому числі на незаконно окупованих територіях України, "підкреслюють непередбачуваність подальшої поведінки Росії".

Український дипломат закликав країни-члени ОБСЄ не дати Росії відвернути увагу світу "від своїх неправомірних дій та подальших агресивних дій, які опираються на потужні військові можливості держави агресора та наявність політичної волі на найвищому рівні в Росії для їх здійснення".

Як повідомлялося, раніше спеціалізований безпековий блог Defence Blog повідомив, що супутникові знімки з Google Earth, отримані в листопаді, засвідчують наявність великого наступального ресурсу на новій військовій базі РФ на околиці міста Кам'янськ-Шахтинський. Лише на цій одній базі, за 18 кілометрів від кордону з окупованими територіями на сході України, перебувають сотні бойових танків, таких як Т-64, а також Т-62М, тисяча військових вантажівок, артилерійських систем та іншої техніки.

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко також заявляв в інтерв'ю Reuters, що Росія з серпня значно підкріпила свої сили біля кордону з Україною, і сьогодні вона становить найбільшу воєнну загрозу з 2014 року.