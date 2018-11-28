Оккупанты планируют провести в Феодосии состязания военных летчиков
|10:16 14.12.2018
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|Крым
Феодосийские оккупационные "власти" обсуждают с военными вопросы подготовки к проведению в регионе состязания военных летчиков Авиадартс-2019.
Об этом сообщили в пресс-службе "городского совета" Феодосии, передает Крыминформ.
В пресс-службе сообщили, что в Феодосии ожидается проведение "Авиадартса». Состоялась встреча главы оккупационной администрации города Сергея Фомича с командованием испытательного центра (морского) Государственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова Виктором Соколенко.
"Авиадартс" пройдет в следующем году с 20 мая до 14 июня.
«Владимир Титаренко также поднял вопрос о возможности проведения показательных полетов над Феодосийским заливом, чтобы все жители и гости городского округа могли увидеть мастерство российских пилотов», – сказано в сообщении пресс-службы.
«Авиадартс» – прикладные состязания между военными летчиками в умении преодолевать систему ПВО условного противника, поражать наземные цели с помощью неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет.
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