Феодосийские оккупационные "власти" обсуждают с военными вопросы подготовки к проведению в регионе состязания военных летчиков Авиадартс-2019.

Об этом сообщили в пресс-службе "городского совета" Феодосии, передает Крыминформ.

В пресс-службе сообщили, что в Феодосии ожидается проведение "Авиадартса». Состоялась встреча главы оккупационной администрации города Сергея Фомича с командованием испытательного центра (морского) Государственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова Виктором Соколенко.

"Авиадартс" пройдет в следующем году с 20 мая до 14 июня.

«Владимир Титаренко также поднял вопрос о возможности проведения показательных полетов над Феодосийским заливом, чтобы все жители и гости городского округа могли увидеть мастерство российских пилотов», – сказано в сообщении пресс-службы.

«Авиадартс» – прикладные состязания между военными летчиками в умении преодолевать систему ПВО условного противника, поражать наземные цели с помощью неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет.