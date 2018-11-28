Оккупанты провели обыск в доме крымского татарина в Симферополе / Видео
|09:59 14.12.2018
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|Крым
Сегодня утром, 14 декабря, в Симферополе российские силовики обыскали дом соблюдающего мусульманина Али Османова.
Об этом сообщают активисты движения "Крымская солидарность", пишут События Крыма.
"В Симферополе по ул. Петровская Балка, 102 проходят следственные мероприятия в доме крымского татарина и практикующего мусульманина Османова Али Энверовича, 1985 года рождения", – говорится в сообщении, опубликованном на странице объединения в "Фейсбуке".
Как отмечают активисты, ранее Османов работал инкассатором вместе с крымскотатарским активистом Марленом Мустафаевым (дом которого обыскали 4 сентября; позже активиста задержали и арестовали на 12 суток, но позже уголовное преследование прекратили – ред.).
На момент обыска в доме находились двое малолетних детей и беременная супруга Османова.
Активисты также отметили, что Османов уже около двух лет занимается организацией передач в СИЗО политзаключенным крымским татарам, а также ездил в Ростов на судебные процессы.
Позже стало известно, что силовики уехали, и Османова не задержали.
Позже Османов рассказал, что сотрудники ФСБ объяснили свой визит "информацией о наличии запрещенного оружия и взрывчатых веществ".
"Обыск прошел бегло, ничего не переворачивали. Я все сам открывал и показывал… Взяли анализ ДНК", – рассказал он.
Видео: Крымская солидарность
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