Сегодня утром, 14 декабря, в Симферополе российские силовики обыскали дом соблюдающего мусульманина Али Османова.

Об этом сообщают активисты движения "Крымская солидарность", пишут События Крыма.

"В Симферополе по ул. Петровская Балка, 102 проходят следственные мероприятия в доме крымского татарина и практикующего мусульманина Османова Али Энверовича, 1985 года рождения", – говорится в сообщении, опубликованном на странице объединения в "Фейсбуке".

Как отмечают активисты, ранее Османов работал инкассатором вместе с крымскотатарским активистом Марленом Мустафаевым (дом которого обыскали 4 сентября; позже активиста задержали и арестовали на 12 суток, но позже уголовное преследование прекратили – ред.).

На момент обыска в доме находились двое малолетних детей и беременная супруга Османова.

Активисты также отметили, что Османов уже около двух лет занимается организацией передач в СИЗО политзаключенным крымским татарам, а также ездил в Ростов на судебные процессы.

Позже стало известно, что силовики уехали, и Османова не задержали.

Позже Османов рассказал, что сотрудники ФСБ объяснили свой визит "информацией о наличии запрещенного оружия и взрывчатых веществ".

"Обыск прошел бегло, ничего не переворачивали. Я все сам открывал и показывал… Взяли анализ ДНК", – рассказал он.





Видео: Крымская солидарность