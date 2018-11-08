Арестованное российское рыболовецкое судно “Норд” может быть продано на запчасти, считает Сергей Лесков, председатель керченского производственного кооператива “Колхоз имени Первого Мая”, который является собственником судна.

Об этом он сообщил в комментарии российскому агентству ТАСС, информирует УНН.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по возврату активов повторно выставило на продажу арестованное российское рыболовецкое судно “Норд”, которое было задержано украинской погранслужбой весной нынешнего года, со скидкой в 10%. Аукцион состоится 26 декабря. По данным минюста Украины, стартовая цена теперь составляет 1,46 млн гривен, гарантийный взнос для участия — 101,6 тысяч гривен.

“Скорее всего, цену понизят до стоимости запчастей и стоимости металла. Разберут на запчасти, а остальное пустят на металлолом”, — сказал Лесков ТАСС в пятницу. Он также сообщил, что готовятся иски в международные суды по поводу ареста судна.

Напомним, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, повторно выставило на государственном онлайн-аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) арестованный рыбацкий черноморский сейнер "Норд" со снижением цены на 10%.

Дата проведения торгов - 26 декабря 2018 года.

Стартовая цена - 1468473 грн.

Гарантийный взнос для участия (возвращается в случае проигрыша) - 101636 грн.

Напомним, в ноябре 2018 года к аукциону по продаже российского судна "Норд" не был допущен ни один участник.

В оккупированном Крыму сообщили о переговорах по обмену удерживаемого в Украине капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.