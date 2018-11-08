Из-за переноса сроков запуска крымских ТЭС, "мощный рост экономики" оккупированного полуострова вновь откладывается

09:14 14.12.2018 0 комментариев Крым

Провалились надежды Кремля на ускоренное развитие экономики оккупированного Крыма, после запуска дополнительных мощностей от новых ТЭС.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, последствия переноса окончания строительства электростанций прокомментировал Сергей Аксёнов, попытавшись успокоить общественность.

«В целом при сегодняшнем потреблении у нас никаких рисков нет. Отопительный сезон пройдет без приключений, никаких сомнений нет», – заверил Аксёнов.

Вместе с тем, он отчасти признал негативный эффект срыва запусков на экономику оккупированного полуострова: «Наблюдается определенный дефицит развития, из-за чего невозможно быстро обеспечить всем техническое присоединение по электроэнергии».

Между тем, по данным РБК, в правительстве РФ уже заговорили о корректировке всего графика Федеральных целевых программ для аннексированного полуострова из-за приостановки ключевого объекта ФЦП, от которого критически зависят другие запланированные стройки.

О том, как повлияет перенос окончания строительства ТЭС на график реализации других федеральных программ, Аксёнов не пояснил.

Напомним, тремя годами ранее, на начальном этапе строительства Таврической и Балаклавской ТЭС, президент РФ Владимир Путин заявлял, что генерирующие мощности в оккупированном Крыму создаются не просто для покрытия дефицита электроэнергии, а с запасом – под скорое и бурное социально-экономическое развитие региона.

По всей видимости, мощный рост экономики полуострова вновь откладывается.
 



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