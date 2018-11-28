Заместитель прокурора прокуратуры АР Крыма Игорь Поночовный рассказал о значимости отчета канцелярии прокурора Международного уголовного суда для Украины.

«Стоит отметить, что это пока не решение, это отчет канцелярии прокурора Международного уголовного суда по предварительным расследованиям тех мероприятий, которые осуществляются в Украине, в частности, в Крыму. Это уже третий отчет по ситуации на полуострове, и он самый большой, поскольку в нем изложен наиболее широкий спектр тех нарушений, которые осуществляются в Крыму государством-оккупантом», - цитирует заместителя прокурора Флот - 2017.

По словам Поночовного, данный отчет «дает сигнал, что прокурор МУС заинтересован в расследовании событий», нарушающих нормы Женевской конвенции, а также «международного уголовного права со стороны РФ в Крыму».

Поночовный также отметил, что это признание дает правильную квалификацию действий - незаконной аннексии Крыма, приравнивается к войне между двумя странами.

«В связи с этим, события в Крыму регулируются нормами международного гуманитарного права ... Это значит, что те нарушения, которые происходят на полуострове, рано или поздно будут предметом рассмотрения в Международном уголовном суде», - отметил гость.

Зампрокурора считает важным то, что в этом отчете «использована информация, которая предоставлялась прокуратурой АР Крым совместно с правозащитными организациями».