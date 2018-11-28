Комментарии о значимости отчета канцелярии прокурора Международного уголовного суда по незаконной аннексии Крыма
|08:57 14.12.2018
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|Крым
Заместитель прокурора прокуратуры АР Крыма Игорь Поночовный рассказал о значимости отчета канцелярии прокурора Международного уголовного суда для Украины.
«Стоит отметить, что это пока не решение, это отчет канцелярии прокурора Международного уголовного суда по предварительным расследованиям тех мероприятий, которые осуществляются в Украине, в частности, в Крыму. Это уже третий отчет по ситуации на полуострове, и он самый большой, поскольку в нем изложен наиболее широкий спектр тех нарушений, которые осуществляются в Крыму государством-оккупантом», - цитирует заместителя прокурора Флот - 2017.
По словам Поночовного, данный отчет «дает сигнал, что прокурор МУС заинтересован в расследовании событий», нарушающих нормы Женевской конвенции, а также «международного уголовного права со стороны РФ в Крыму».
Поночовный также отметил, что это признание дает правильную квалификацию действий - незаконной аннексии Крыма, приравнивается к войне между двумя странами.
«В связи с этим, события в Крыму регулируются нормами международного гуманитарного права ... Это значит, что те нарушения, которые происходят на полуострове, рано или поздно будут предметом рассмотрения в Международном уголовном суде», - отметил гость.
Зампрокурора считает важным то, что в этом отчете «использована информация, которая предоставлялась прокуратурой АР Крым совместно с правозащитными организациями».
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