НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией из-за российской агрессии в Черном море

08:42 14.12.2018 0 комментариев Грузия

Грузия продвигается вперед и эффективно использует все механизмы на пути интеграции в НАТО, что приближает ее к членству в альянсе.

Заявил в четверг, 13 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе, которое прошло на уровне постоянных представителей при НАТО.

Заявление Й.Столтенберга цитирует пресс-служба министерства иностранных дел Грузии, сообщает Грузия Online.

По словам генсека НАТО, "Грузия достигла впечатляющего прогресса в процессе имплементации всеобъемлющих реформ и является ярким примером с точки зрения демократического развития".

Й.Столтенберг также отметил, что 2018 год с точки зрения отношений между НАТО и Грузией был достаточно динамичным.

По информации пресс-службы, на заседании было рассмотрено выполнение Грузией в 2018 году Годовой национальной программы (ANP - Annual National Programme), а также были затронуты вопросы, связанные с безопасностью региона Черного моря. 

"Было отмечено, что альянс встревожен из-за агрессивных действий России, как в отношении Грузии, так и в отношении Украины. Союзники выразили готовность углублять сотрудничество с Грузией в направлении укрепления безопасности Черного моря", - отмечают в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

Также в сообщении говорится, что на встрече была рассмотрена ситуация в Абхазии и т.н. Южной Осетии.

"На заседании со стороны альянса, помимо политической поддержки, была высказана готовность продолжать оказывать Грузии практическую поддержку", - заявляют в пресс-службе.

Комиссия НАТО-Грузия была создана в сентябре 2008 года. На заседаниях комиссии обсуждаются вопросы, связанные с направленными на сближение со стандартами НАТО реформами в Грузии, помощью в их осуществлении со стороны альянса, а также темы, касающиеся региональной безопасности.

Годовая национальная программа является документом, который охватывает перечень тех реформ, осуществление которых должно приблизить Грузию к стандартам НАТО. Это программа с 2009 года заменила Индивидуальный план действий партнерства, с помощью которого с 2004 года велось сотрудничество между НАТО и Грузией.



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