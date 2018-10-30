На корабли для ВМС Индии россияне установят украинские газотурбинные двигатели

08:27 14.12.2018 0 комментариев Россия

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" приступил к подготовке к началу работ по достройке для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356.

Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя предприятия, передает FlotProm.

"На заводе начались работы, которые предшествуют возобновлению строительства для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356. Для этого будут использованы корпуса сторожевых кораблей, которые строились для Черноморского флота. Речь идет о фрегатах "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин", находящиеся в разной степени готовности", – сказал собеседник агентства. 

По его словам, начало работ намечено на первые месяцы 2019 года. На корабли для ВМС Индии установят газотурбинные двигатели, которые произвели на Украине, но не поставили в Россию для установки на сторожевые корабли "адмиральской" серии. 

Еще один строившийся на "Янтаре", но законсервированный фрегат "Адмирал Корнилов" завершат на одном из предприятий в Индии. 

"Специалисты "Янтаря" будут уже в Индии работать вместе с местными судостроителями на этом заказе, а также на строительстве еще одного фрегата, – пояснил представитель предприятия. – Этот корабль будет закладываться с нуля. Опыт взаимодействия с индусами у калининградцев есть. Ранее сотрудники завода неоднократно бывали в Индии, когда выполняли гарантийные работы на фрегатах, которые строились в Калининграде для ВМС этой страны". 

20 ноября стало известно, что Москва и Нью-Дели подписали пакет контрактов, включающих поставку и производство в Индии российских фрегатов проекта 11356. Параметры заключенных контрактов не уточнялись, однако, по неофициальным данным, поставка двух уже готовых кораблей обойдется заказчику примерно в 950 млн долларов.



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