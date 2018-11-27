Командувач Військово-морськими силами України обговорює у Вашингтоні російську агресію в Чорному морі
|08:12 14.12.2018
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|Украина
Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко у США зустрічається із головнокомандуючим ВМС США Джоном Річардсоном та іншими представниками Міноборони США.
Темою зустрічей є двостороннє співробітництво у сфері безпеки. Про це "Голосу Америки" повідомили у прес-службі Пентагону.
Американські ЗМІ також інформують, що Воронченко перебуває у столиці США Вашингтоні.
Як повідомляють у Пентагоні, темою зустрічей стане втілення нової стратегії ВМС України.
"Уряд США тісно працює із союзниками та партнерами у Європі та світі, щоб підтримати прагнення України до дипломатичного та мирного вирішення агресії Росії, включно із нещодавнім неспровокованим нападом на українські кораблі у Чорному морі. Лідери Міноборони США підтвердять підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які включають і територіальні води, та право українських кораблів користуватись міжнародними морськими шляхами. Як вказано у Кримській декларації уряду США, Сполучені Штати відкидають спробу анексію Криму Росією", - повідомили у прес-службі Міноборони США. .
Раніше Воронченко у розмові із колишнім високопосадовцем Міноборони США Майклом Карпентером, серед іншого, заявив, що під час інциденту у Керченській протоці Росія умисне підготувала засідку для українських кораблів.
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