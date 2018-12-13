"Не існує виправдання для застосування військової сили з боку Росії" - підсумковий документ зустрічі лідерів ЄС
|07:59 14.12.2018
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|Крым
Європейська рада (саміт Євросоюзу) представила журналістам підсумковий документ зустрічі лідерів ЄС.
Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди"
Як і зазначалося раніше, у документ включили пункт, присвячений військовій агресії Російської федерації проти України у акваторії Чорного моря та блокаді росіянами проходу через Керченську протоку.
ЄвроПравда публікує український переклад згаданого пункту рішення.
"Європейська Рада висловлює свою серйозну стурбованість з приводу ескалації в Керченській протоці та Азовському морі та порушення міжнародного права з боку Росії.
ЄвроРада знову наголошує, що є прибічником принципів міжнародного права, суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України та підтверджує політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Криму.
Не існує виправдання для застосування військової сили з боку Росії.
Європейська Рада вимагає негайного звільнення всіх затриманих українських моряків, а також повернення Україні захоплених кораблів та забезпечення вільного проходу всіх суден через Керченську протоку.
ЄС готовий ухвалити заходи, які дозволять додатково посилити підтримку України, зокрема - підтримку постраждалих (від російської агресії – ЄП) районів", - йдеться у резолюції, одноголосно підтриманій головами держав та урядів країн-членів ЄС. Детально про ухвалення цього рішення та про те, які корективи у нього вносилися - читайте у статті на "Європейській правді" вранці 14 грудня.
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