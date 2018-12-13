Україна і НАТО підписали низку угод, що дозволяють розпочати практичну фазу імплементації створеного для допомоги Україні Трастового фонду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям.

Про це у своєму Facebook повідомляє Місія України при НАТО, пише Європейська правда.

Документи 13 грудня у штаб квартирі Альянсу у Брюсселі підписали глави місій України і Словаччини при НАТО та Генеральний менеджер Агенції НАТО з підтримки та постачання.

"Зокрема, експерти Альянсу нададуть допомогу українським фахівцям у розробці єдиних правил зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям в Україні відповідно до підходів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Передусім йдеться про розробку доктринальних керівних документів у сфері протидії саморобним вибуховим пристроям; досягнення взаємосумісності залучених сил та засобів України з Альянсом; розвиток спроможностей захисту цивільного населення від загроз саморобних вибухових пристроїв; практичне тренування українських спеціалістів та надання матеріально-технічної допомоги.

"Ми вдячні країнам-контрибуторам вищезгаданого Трастового фонду – Словаччині, Великій Британії, Данії, Люксембургу, Нідерландам, Норвегії, Румунії, США, Чорногорії та Швеції – за допомогу у знищенні саморобних вибухових пристроїв та очищенні території нашої держави від вибухонебезпечних предметів", - зазначили дипломати.

Під час підписання вищезгаданих угод була присутня віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Крім того, 13 грудня Альянс передав Україні обладнання для захищеного зв’язку для потреб ЗСУ, яке

було обіцяне генсеком НАТО обладнання.

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