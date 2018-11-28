Обсуждение вопроса о ситуации на Азовском море заняло у европейских лидеров почти час

07:29 14.12.2018 0 комментариев Крым

Лидеры стран-членов Европейского Союза приняли отдельное решение с требованием к России немедленно освободить пленных украинских моряков.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает ЛИГА.Новости со ссылкой на ЕП.

"Европейский совет требует безотлагательно отпустить всех задержанных украинских моряков, вернуть (захваченные) корабли и обеспечить свободный проход всех кораблей в Керченском проливе", - сообщил Туск.

Обсуждение вопроса о ситуации на Азовском море заняло у европейских лидеров почти час.

В частности, пункт 8 выводов Евросовета целиком посвящен агрессии России в Азовском море, развитию ситуации вокруг Керченского пролива и в регионе в целом.

"Европейский совет выражает глубокую обеспокоенность относительно эскалации в Керченском проливе и в Азовском море, а также нарушения Россией международного законодательства. Европейский совет подтверждает свою приверженность международному праву, суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины, а также политике ЕС в отношении непризнания незаконной аннексии Крыма. Не существует оправдания использованию военной силы Россией", - говорится в выводах Европейского Совета.

Поэтому ЕР требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков и возвращения захваченных кораблей, а также освобождение прохода для всех кораблей через Керченский пролив. ЕС готов принять меры для дальнейшего укрепления поддержки Украины, включая поддержку в пользу регионов, которые пострадали.



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