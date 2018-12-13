Лидеры государств-членов Европейского союза договорились о сохранении санкций против Российской Федерации, несмотря на намерение Италии заблокировать их продолжение.

Такое решение было согласовано на заседании Европейского совета в четверг, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

"Европейский союз единогласно решил продолжить экономические санкции против России, несмотря на полное отсутствие прогресса в исполнении Минских соглашений", - прокомментировал это решение президент Европейского совета Дональд Туск.

Как известно, ранее официальный Рим неоднократно заявлял о намерениях заблокировать продление санкций в прежнем объеме. Ослабление санкционного давления является одним из пунктов программы правительства Италии. Заявление Туска свидетельствует о том, что другим лидерам ЕС удалось убедить итальянское руководство изменить мнение.

В то же время, как и ожидалось, Туск не стал упоминать о новых санкциях, которые могут быть введены против РФ из-за агрессии на Азове.