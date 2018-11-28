Оккупационный суд Симферополя избирал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца для Эдема Бекирова, который вчера был задержан сотрудниками ФСБ по оккупированному Крыму при пересечении пункта пропуска «Чонгар».

В суде сторону защиты представляли адвокаты Алексей Ладин и Ислям Велиляев, сообщает Крымский Процесс.

Сегодня 13 декабря, в киевском районном суде Симферополя, рассматривалось ходатайство следователя ФСБ по оккупированному Крыму на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей для Эдема Бекирова.

Сторона защиты просила суд избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей учитывая состояние здоровья подзащитного. Подтверждая его состояние здоровья, защита предоставила медицинские документы, свидетельствующие о инвалидности и о наличии многочисленных диагнозов у подсудимого. Также защита указала суду, что у Эдема Бекирова имеются родственники в Симферополе и они согласны на то, чтобы он находился в их домовладении, в случае если суд выберет ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Учитывая тяжесть инкриминируемого преступления (инкриминируемые ему преступления относятся к средней степени тяжести), не вдаваясь в подробности обоснованности подозрения, и учитывая то, что подзащитный является инвалидом первой группы, защита просила не удовлетворять ходатайство следователя, а выбрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Несмотря на доводы защиты, судья Валентина Камынина удовлетворила ходатайство следователя Романюка и избрала для Эдема Бекирова меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО Симферополя до 11 февраля 2019 года.

Во время судебного заседания, Эдему Бекирову становилось плохо и ему вызывали скорую помощь. Прибывшие на место медицинские работники диагностировали у него резкое падение сахара в крови.

По версии следствия и согласно опросу тайного свидетеля, ранее на территории Крыма, Бекиров передал сумку с тротиловыми шашками и 192-мя патронами для пистолета макарова для хранения тайному свидетелю, данные которого не разглашаются. Общий вес сумки, которую по мнению следователя передавал Бекриров, составляет 14 кг. (по словам подозреваемого, он не может поднимать вес более 3-х килограмм).

По словам свидетеля, который утверждает, что работает таксистом, он сидел в машине на контрольно-пропускном пункте, когда к нему «подошел мужчина плотного телосложения, представился Эдемом, пожал руку и передал сумку общим весом 14 кг». Свидетель спрятал ее в схрон в 5 км от поселка Рисовое, отметил на карте место, но после добровольно явился в управление ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю. Боеприпасы изъяли и возбудили уголовное дело.

Эдема Бекирова подозревают в совершении преступления по двум статьям: - ст. 222 ч.2 УкРФ. (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, организованное группой лиц по предварительному сговору), - ст. 222.1 ч.2 УкРФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, организованные группой лиц по предварительному сговору.)

Эдем Бекиров – житель поселка Новоолексеевка Херсонской области, инвалид первой группы, в январе этого года перенес операцию на сердце, кроме этого, он носит съемный протез на правой ноге.

Эдем Бекиров был задержан сотрудниками ФСБ по оккупированному Крыму при пересечении админграницы в пункте пропуска «Чонгар» 12 декабря в 8:30 утра, позже был вывезен в управление ФСБ оккупированного Крыма, в город Симферопополь, где ему в присутствии адвоката по назначению предъявили подозрение в совершении преступления по ст. 222. ч.2 УкРФ и ст. 222.1 ч.2 УкРФ.