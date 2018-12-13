Трамп не буде зустрічатись з Путіним, поки українські моряки в полоні
|20:45 13.12.2018
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|Крым
Зустріч президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа не буде можливою до тих пір, поки Росія не звільнить затримані українські кораблі і їхні екіпажі.
Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, повідомляє Euronews, передає Українська Правда.
"Я не бачу обставин у найближчому майбутньому, за яких така зустріч може відбутися, поки кораблі та екіпажі не будуть звільнені", - сказав Болтон.
Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських моряків.
25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.
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