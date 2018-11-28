ЄС на тлі загострень на Азові заявив про готовність посилювати підтримку України
|20:30 13.12.2018
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|Крым
Європейський Союз на тлі загострення ситуації з Росією на Азові заявив про готовність посилювати підтримку України.
Про це сказала верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання Європейської Ради 13 грудня 2018 року в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
За словами Могеріні, на засіданні буде обговорюватись позиція ЄС щодо напруженості в Азовському морі, яку вона обговорила минулого тижня з главою МЗС України Павлом Клімкіним та з Президентом Петром Порошенком ввечері напередодні.
“Європейська Рада, на моє переконання, буде підтримувати нашу сильну позицію та нашу вимогу до Росії щодо звільнення суден та екіпажів, і підтвердить не тільки нашу рішучу підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, а й нашу сильну політику неприйняття російської окупації Кримського півострова і дуже суттєвий пакет підтримки Україні, який ЄС впровадив до цього часу і готовий посилювати”, — сказала вона.
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