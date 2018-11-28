Кабінет міністрів України передав на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) через збройну агресію Російської Федерації.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 12 грудня №970-р, передає УНН.

«У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету України, відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб згідно з додатком (для службового користування)», - йдеться у проекті документа.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко вимагає більш рішучих заходів проти РФ, ніж “Азовський пакет санкцій”.

Однак, для цього слід внести зміни до законодавства.