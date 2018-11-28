ЄСПЛ вимагає від України заяву щодо моряків у “належній формі”
|19:59 13.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Європейський суд з прав людини для розгляду подальшої процедури щодо справи українських моряків, затриманих Росією біля Керченської протоки, очікує від уряду України заяву у “належній формі”.
Про це УНН повідомили в ЄСПЛ у відповідь на запит.
“Уряд Російської Федерації надіслав відповідь на запит Суду в понеділок, 10 грудня 2018 року. Для уряду України було встановлено терміни для подання заяви у належній формі”, — повідомили у суді.
Зазначимо, Міністерство юстиції Росії 11 грудня заявило, що повідомило про місцезнаходження військовополонених українських моряків, про їх здоров’я і відсутність скарг з їхнього боку до ЄСПЛ.
“Суд розгляне подальшу процедуру після одержання заяви від українського уряду або після того, як закінчиться термін для його подання”, — додали в Суді.
Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв’язку з цим Україна звернулась по допомогу ЄСПЛ.
Ещё на эту тему:
Морских пехотинцев Черноморского флота страны-оккупанта привели в "высшую степень боевой готовности"
Военнопленного украинского моряка Андрея Оприско посетил адвокат
Пентагон не дав прямої відповіді щодо можливості відправки американських військових кораблів у Чорне море
Євген Марчук вважає не дуже реалістичними надії залучити "будапештських" підписантів до перемовин
НАТО поможет Украине оборудованием для защищенной связи
Не можна вважати дії путінської Росії залякуванням, тому Україні треба бути готовою до різних варіантів розвитку подій