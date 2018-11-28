Європейський суд з прав людини для розгляду подальшої процедури щодо справи українських моряків, затриманих Росією біля Керченської протоки, очікує від уряду України заяву у “належній формі”.

Про це УНН повідомили в ЄСПЛ у відповідь на запит.

“Уряд Російської Федерації надіслав відповідь на запит Суду в понеділок, 10 грудня 2018 року. Для уряду України було встановлено терміни для подання заяви у належній формі”, — повідомили у суді.

Зазначимо, Міністерство юстиції Росії 11 грудня заявило, що повідомило про місцезнаходження військовополонених українських моряків, про їх здоров’я і відсутність скарг з їхнього боку до ЄСПЛ.

“Суд розгляне подальшу процедуру після одержання заяви від українського уряду або після того, як закінчиться термін для його подання”, — додали в Суді.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим Україна звернулась по допомогу ЄСПЛ.