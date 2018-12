В ночь на 12 декабря ливанское судно Rio из-за шторма село на мель в районе Геленджика.

Судно следовало из турецкого порта ISKENDERUN в Новороссийск, передает RT.

Из-за погодных условий судно село на мель. Экипаж запросил помощь Новороссийского морского порта. Однако из-за погодных условий буксирам не удалось сдвинуть судно с места.

На борту находится 21 человек, пострадавших нет.

Данные судна

IMO: 8408741

MMSI: 671490000

Call Sign: 5VCU5

Flag: Togo [TG]

AIS Vessel Type: Cargo

Gross Tonnage: 10779

Deadweight: 17825 t

Length Overall x Breadth Extreme: 146.81m × 22.8m

Year Built: 1985

Status: Active

Ship manager/Commercial manager T FLEET MANAGEMENT LTD Block A, 7th Floor, 04, Ashraf Kabbara Street, Tripoli, 0961, Lebanon. since 16/04/2014 ISM Manager T FLEET MANAGEMENT LTD Block A, 7th Floor, 04, Ashraf Kabbara Street, Tripoli, 0961, Lebanon. since 16/04/2014 Registered owner VENMAR SHIPPING GROUP SA Care of T Fleet Management Ltd , Block A, 7th Floor, 04, Ashraf Kabbara Street, Tripoli, 0961, Lebanon.

