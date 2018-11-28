В оккупированном Севастополе проходят сборы командиров подразделений ЮВО
|19:07 13.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Военные комиссары из 15 субъектов Российской Федерации юга России принимают участие в занятиях по оперативной подготовке, проходящих в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В сообщении пресс-службы сказано, что вместе с командным составом объединений и соединений ЮВО военкомы приняли участие в практических и показных занятиях по оперативной подготовке. На примере одного из соединений Черноморского флота оккупантов участникам сбора продемонстрировали порядок действий личного состава при объявлении учебной тревоги, а также методику организации боевого слаживания подразделений.
Трехдневный сбор руководящего состава ЮВО проходит в Севастополе на базе Черноморского флота под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.
Всего в рамках трехдневного оперативно-мобилизационного сбора запланировано более 20 показных занятий и лекций. На полигоне «Ангарский» пройдет тактическое учение «с целью демонстрации практики применения сирийского боевого опыта, в том числе борьбы с ударными дронами условного противника и отражения ракетного удара в системе разведывательно-ударного контура».
В сборе участвуют около 500 офицеров органов военного управления ЮВО.
Ещё на эту тему:
Морских пехотинцев Черноморского флота страны-оккупанта привели в "высшую степень боевой готовности"
Военнопленного украинского моряка Андрея Оприско посетил адвокат
Пентагон не дав прямої відповіді щодо можливості відправки американських військових кораблів у Чорне море
Євген Марчук вважає не дуже реалістичними надії залучити "будапештських" підписантів до перемовин
НАТО поможет Украине оборудованием для защищенной связи
Не можна вважати дії путінської Росії залякуванням, тому Україні треба бути готовою до різних варіантів розвитку подій
Замість нових санкцій за агресію на Азовському морі ЄС запропонує допомогу регіонам постраждалим від дій Росії
Трампа закликали збільшити тиск на Кремль у зв'язку з порушенням одного з найстаріших і найсвятіших для Америки принципів