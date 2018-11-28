Военные комиссары из 15 субъектов Российской Федерации юга России принимают участие в занятиях по оперативной подготовке, проходящих в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В сообщении пресс-службы сказано, что вместе с командным составом объединений и соединений ЮВО военкомы приняли участие в практических и показных занятиях по оперативной подготовке. На примере одного из соединений Черноморского флота оккупантов участникам сбора продемонстрировали порядок действий личного состава при объявлении учебной тревоги, а также методику организации боевого слаживания подразделений.

Трехдневный сбор руководящего состава ЮВО проходит в Севастополе на базе Черноморского флота под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Всего в рамках трехдневного оперативно-мобилизационного сбора запланировано более 20 показных занятий и лекций. На полигоне «Ангарский» пройдет тактическое учение «с целью демонстрации практики применения сирийского боевого опыта, в том числе борьбы с ударными дронами условного противника и отражения ракетного удара в системе разведывательно-ударного контура».

В сборе участвуют около 500 офицеров органов военного управления ЮВО.