США призвали Венгрию нормализовать отношения с Украиной и прекратить попытки блокировать сотрудничество Киева с НАТО.

Соответствующее заявление сделал посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн, сообщает УНІАН со ссылкой на Reuters.

В распространенном посольством заявлении он отметил, что сейчас Россия больше, чем когда-либо, «испытывает Запад». По его словам, лучшим способом поддержки реформ в Украине будет диалог с Киевом, а не блокирование сотрудничества Украины с НАТО.

Посол США предупредил, что Венгрия, которая серьезно зависит от российских энергоресурсов и ядерных наработок, играет с огнем, «заигрывая» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Путин не заинтересован в национальном суверенитете. Его видение – неоимперское. Если Украину постигнет неудача, Венгрия окажется на передовой российской агрессии», - заключил он.

Напомним, Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто стал единственным представителем региона, который не упомянул об Украине и российской агрессии в своей речи на министерской конференции ОБСЕ.