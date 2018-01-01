Посол США в Будапеште: если Украина не сдержит Путина, Венгрия окажется на передовой
|18:52 13.12.2018
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|Украина
США призвали Венгрию нормализовать отношения с Украиной и прекратить попытки блокировать сотрудничество Киева с НАТО.
Соответствующее заявление сделал посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн, сообщает УНІАН со ссылкой на Reuters.
В распространенном посольством заявлении он отметил, что сейчас Россия больше, чем когда-либо, «испытывает Запад». По его словам, лучшим способом поддержки реформ в Украине будет диалог с Киевом, а не блокирование сотрудничества Украины с НАТО.
Посол США предупредил, что Венгрия, которая серьезно зависит от российских энергоресурсов и ядерных наработок, играет с огнем, «заигрывая» с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Путин не заинтересован в национальном суверенитете. Его видение – неоимперское. Если Украину постигнет неудача, Венгрия окажется на передовой российской агрессии», - заключил он.
Напомним, Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто стал единственным представителем региона, который не упомянул об Украине и российской агрессии в своей речи на министерской конференции ОБСЕ.
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