Морских пехотинцев в оккупированном Севастополе в рамках организационно-мобилизационных сборов подняли по тревоге и в срочном порядке погрузили на десантные корабли.

За ходом погрузки наблюдали командиры подразделений Южного военного округа, пишет Крыминформ со ссылкой на пресс-службк ЧФ страны-оккупанта.

По информации пресс-службы, личный состав отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота приведен в боевую готовность. Морские пехотинцы в рамках учения получили экипировку, оружие и боеприпасы, совершили марш на полигон «Казачий», где отработали действия по погрузке на десантные корабли.

Учение по приведению бригады в высшую степень боевой готовности проводилось в рамках практического занятия с офицерами ЮВО. Действия командования и личного состава морской пехоты признаны успешными, в настоящее время все подразделения возвратились в пункт постоянной дислокации – Севастополь.

Напомним, сегодня военнослужащие соединений береговой обороны и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота страны-оккупантана на полигонах «Перевальное», «Ангарский» и «Казачий» так же проводят учения по боевой подготовке.