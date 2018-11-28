Морских пехотинцев Черноморского флота страны-оккупанта привели в "высшую степень боевой готовности"
|19:18 13.12.2018
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|Крым
Морских пехотинцев в оккупированном Севастополе в рамках организационно-мобилизационных сборов подняли по тревоге и в срочном порядке погрузили на десантные корабли.
За ходом погрузки наблюдали командиры подразделений Южного военного округа, пишет Крыминформ со ссылкой на пресс-службк ЧФ страны-оккупанта.
По информации пресс-службы, личный состав отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота приведен в боевую готовность. Морские пехотинцы в рамках учения получили экипировку, оружие и боеприпасы, совершили марш на полигон «Казачий», где отработали действия по погрузке на десантные корабли.
Учение по приведению бригады в высшую степень боевой готовности проводилось в рамках практического занятия с офицерами ЮВО. Действия командования и личного состава морской пехоты признаны успешными, в настоящее время все подразделения возвратились в пункт постоянной дислокации – Севастополь.
Напомним, сегодня военнослужащие соединений береговой обороны и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота страны-оккупантана на полигонах «Перевальное», «Ангарский» и «Казачий» так же проводят учения по боевой подготовке.
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