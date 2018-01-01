Россия может применить силу для защиты своих дипломатов, работающих на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Крыминформ.

"Мы не просто делаем эти предупреждения – у нас есть возможность отвечать на подобные вещи и это, я хочу сказать, будет сделано, если в отношении российских дипломатических представительств, в отношении дипломатов не будут предприняты меры по обеспечению их безопасности", – заявила Захарова.

По словам Захаровой, Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, в частности, пункты о защите сотрудников дипломатических и консульских представительств, а потому Россия имеет права для защиты своих дипломатов.

Помимо этого, Захарова заявила, что Киев "заигрался" и что то, что происходит в отношении российских дипучреждений и их сотрудников в последнее время, "просто так с рук не сойдет".