Оккупанты не укладываются в сроки строительства развязки на Евпаторийском шоссе в Симферополе

18:46 13.12.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму подрядная организация не укладывается в сроки строительства транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь – Мирное – Дубки.

В ходе внеплановой проверки выявлено значительное отставание от графика производства работ, сообщают Примечания со ссылкой на "Службу автомобильных дорог" оккупированног Крыма.

"Отмечено значительное отставание от календарного графика производства работ, связанное с увязкой проектных решений по переустройству инженерных коммуникаций и отставанием от графика поставки материалов», – говорится в сообщении. 

В ближайшее время состоится совещание с участием представителей заказчика и подрядной организации "для разработки мер по ликвидации отставания от графика производства работ". 

"В случае нарушения сроков ввода объекта в эксплуатацию подрядной организации будет направлена претензия", — отметили в пресс-службе "Службы автомобильных дорог".

Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь – Мирное – Дубки ведется в рамках реализации федеральной целевой программы.



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