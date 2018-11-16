В оккупированном Крыму подрядная организация не укладывается в сроки строительства транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь – Мирное – Дубки.

В ходе внеплановой проверки выявлено значительное отставание от графика производства работ, сообщают Примечания со ссылкой на "Службу автомобильных дорог" оккупированног Крыма.

"Отмечено значительное отставание от календарного графика производства работ, связанное с увязкой проектных решений по переустройству инженерных коммуникаций и отставанием от графика поставки материалов», – говорится в сообщении.

В ближайшее время состоится совещание с участием представителей заказчика и подрядной организации "для разработки мер по ликвидации отставания от графика производства работ".

"В случае нарушения сроков ввода объекта в эксплуатацию подрядной организации будет направлена претензия", — отметили в пресс-службе "Службы автомобильных дорог".

Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь – Мирное – Дубки ведется в рамках реализации федеральной целевой программы.