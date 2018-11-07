Политические уголовные преследования в Крыму — 57 человек лишены свободы / Инфографика

18:29 13.12.2018 0 комментариев Крым

Право на свободу и личную неприкосновенность — одно из фундаментальных прав человека, закрепленное во многих международных документах.

Результатом оккупации Крыма Россией стало сворачивание прав и свобод и практика политически мотивированного уголовного преследования жителей Крыма.

К Международному дню прав человека Крымская правозащитная группа (КПГ) представила инфографику о том, сколько человек были незаконно лишены свободы в рамках уголовных дел по политическим мотивам, и сколько дней эти люди уже провели в местах несвободы. Информация подготовлена по результатам ежедневной работы КПГ по документированию нарушений прав человека, включая сбор доказательств о политически мотивированных уголовных преследованиях.

В результате оккупации Крыма с 2014 года были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел минимум 82 человека.

Эксперты Крымской правозащитной группы составили график, в котором отражено, как растет количество человек, лишенных свободы по политическим мотивам в «крымских делах» с апреля 2014 года.
Если во втором квартале 2014 года за решеткой по таким делам незаконно находилось 5 человек, то в начале четвертого квартала 2018 эта цифра увеличилась в 11 раз и составила 57 человек. В третьем квартале 2018 число политических заключенных составляло 61 человек. 

Эксперты КПГ подчеркивают, что эта цифра неокончательная, так как есть и другие уголовные дела в Крыму, в которых могут подтвердиться политические мотивы преследования.

Также в ноябре 2018 года Россия захватила украинские военные корабли в Черном море возле Керченского пролива, и 24 украинских военнослужащих находятся под стражей в Москве. Согласно нормам международного гуманитарного права, они являются военнопленными.

Кроме того, правозащитники фиксируют факты насильственных исчезновений и незаконного лишения свободы по административным делам.

По мнению эксперта КПГ Ольги Скрипник, правительство и парламент Украины должны приложить максимум усилий для скорейшего принятия закона о помощи жертвам политических преследований и их семьям с учетом международных норм. Законопроект, который сможет решить часть проблем этих людей, уже разработан правозащитниками. Теперь он требует поддержки народных депутатов. Также в бюджете Украины на 2019 год должны быть заложены необходимые средства на исполнение такого закона.



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