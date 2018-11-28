Пентагон не дав прямої відповіді щодо можливості відправки американських військових кораблів у Чорне море
|18:12 13.12.2018
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|Крым
У Міністерстві оборони США засудили агресію Росії біля Керченської протоки, водночас ухилившись від відповіді щодо можливості відправки американських військових кораблів у Чорне море.
Таку відповідь на запит УНН надали у Пентагоні.
"Ми закликаємо Росію поважати міжнародне право і не перешкоджати чи утискати законний рух України через Керченську протоку і Азовське море, та де-ескалувати створену нею напруженість", - зазначили у Пентагоні.
Водночас на уточнююче запитання журналіста щодо підготовки кроків, необхідних для направлення кораблів ВМС в Чорне море в світлі інциденту в Керченській протоці, у відомстві зазначили, що не коментують рухи американського флоту до їхнього безпосереднього здійснення.
"Ми не обговорюємо можливі майбутні рухи суден. США здійснює свою діяльність відповідно до положень Конвенції Монтрьо", - додали в Пентагоні.
Так, раніше телеканал CNN повідомив, посилаючись на джерела, що командування Збройними силами США направило до Держдепартаменту запит про те, щоб повідомити Туреччину про плани відправки американських кораблів у Чорне море.
Як пояснила телекомпанія, Конвенція Монтрьо від 1936 року зобов’язує США мінімум за 15 днів повідомити Туреччину про можливість проходу американських кораблів через протоки Босфор і Дарданелли, що з’єднують Середземне море з Чорним морем.
Згідно з положеннями конвенції Монтрьо, військові кораблі не чорноморських держав в мирний час можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня.
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