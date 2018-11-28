Євген Марчук вважає не дуже реалістичними сподівання багатьох українців на залучення до врегулювання конфлікту на Донбасі підписантів Будапештського меморандуму.

Про це представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі заявив у інтерв'ю Укрінформу у відповідь на запитання, чи має світ якісь важелі впливу на російського президента Володимира Путіна.

"Зараз громадська думка в Україні покладає у цьому сенсі великі надії на перехід на перемовини у форматі підписантів Будапештського меморандуму. Я сам прихильник цього. Але наскільки такі сподівання реалістичні? Як на мене, не дуже", - сказав Марчук.

Він зауважив, що, по-перше, на зміну формату має дати згоду Росія, бо без неї проводити переговори у форматі будапештських підписантів сенсу дуже мало.

По-друге, зазначив представник України у ТКГ, ці надії базуються на тому, що Сполучені Штати Америки, якщо візьмуть участь у переговорах, буцімто налякають Путіна і змусять його піти з України.

"Але російський президент точно знає, що ані Сполучені Штати, ані НАТО своїх солдатів в Україну не пошлють. Допомогу, в тому числі розширену, нам надаватимуть, і велике їм за це спасибі, але не воюватимуть! Тож якби Росія сповідувала хоча б ще якісь, окрім ядерних, баланси стримування, тоді, можливо, можна було б висувати якісь гіпотези щодо важелів впливу", - резюмував Марчук.