НАТО поможет Украине оборудованием для защищенной связи
|17:34 13.12.2018
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|Крым
Североатлантический альянс обеспечит политическую и практическую помощь Украине на фоне российской агрессии в районе Керченского пролива.
Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Стоолтенберг во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, передает УНН.
"Мы по-прежнему обеспокоены ростом напряженности в Азовском море и вокруг него. Не может быть оправдания для применения Россией военной силы против украинских кораблей и моряков", - отметил Генсек НАТО.
По его словам, Россия должна немедленно освободить моряков и корабли, которые она захватила, и позволить свободу судоходства в регионе.
"НАТО предоставляет Украине сильную политическую и практическую поддержку, в том числе около 40 миллионов евро для целевых фондов НАТО-Украина", - отметил Столтенберг.
Он рассказал, что один из этих целевых фондов помогает Украине улучшить управление, контроль и коммуникацию.
"Сегодня я сказал украинскому президенту Порошенко, что до конца года мы обеспечим безопасное оборудование связи для Вооруженных сил Украины", - добавил Генсек.
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