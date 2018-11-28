Североатлантический альянс обеспечит политическую и практическую помощь Украине на фоне российской агрессии в районе Керченского пролива.

Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Стоолтенберг во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, передает УНН.

"Мы по-прежнему обеспокоены ростом напряженности в Азовском море и вокруг него. Не может быть оправдания для применения Россией военной силы против украинских кораблей и моряков", - отметил Генсек НАТО.

По его словам, Россия должна немедленно освободить моряков и корабли, которые она захватила, и позволить свободу судоходства в регионе.

"НАТО предоставляет Украине сильную политическую и практическую поддержку, в том числе около 40 миллионов евро для целевых фондов НАТО-Украина", - отметил Столтенберг.

Он рассказал, что один из этих целевых фондов помогает Украине улучшить управление, контроль и коммуникацию.

"Сегодня я сказал украинскому президенту Порошенко, что до конца года мы обеспечим безопасное оборудование связи для Вооруженных сил Украины", - добавил Генсек.