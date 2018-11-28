

Поведінка Росії не піддається прогнозуванню з точки зору здорового глузду, тому Україні треба бути готовою до різних варіантів розвитку подій.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук.

"Згадайте, що впродовж трьох останніх років поведінка Росії у світі різко змінилася... Але, на превеликий жаль, довготривалий європейський спокій розхолодив усіх, і ні в кого не спрацював "сигнал тривоги"! А хто зміг спрогнозувати анексію Росією Криму? НАТО з його розвідувальним співтовариством, яке має гігантські можливості, спрогнозувало? Ні! А війну на Донбасі? А все тому, що дії Путіна прогнозували на основі здорового глузду, а, як на мене, вони явно йшли врозріз із ним. Нам взагалі треба усвідомити, що у поведінці Росії можливо все, тож треба бути готовими до різних варіантів розвитку подій", - сказав Марчук.

У цьому контексті він нагадав, що недавно один український експерт, аналізуючи в телеефірі російську структуру біля кордону, яка наблизилася до нас на 20 км, сказав: "Я не виключаю, що це може бути для залякування, але, виходячи з непрогнозованої поведінки Кремля, може бути й для наступу".

На думку Марчука, в цій ситуації не можна сидіти й нічого не робити, вважаючи дії путінської Росії залякуванням. Він, зокрема, акцентував, що Росія розгорнула в Криму зенітні ракетні системи С-400 і підтягнула їх до адмінмежі з Україною, та нагадав останні події в Керченській протоці.

"Не дай бог, якби наші хлопці з цих двох катерів відкрили вогонь у відповідь, знаєте, що далі було б? Росіяни все розстріляли і потопили б, а потім розпочали б справжню гарячу бойову операцію — до цього все було готове! Російський політолог Андрій Ілларіонов розмістив експертні дані: що відбулося в акваторії Азовського моря перед цією операцією, які військово-морські одиниці Росії там з’явилися. Адже воно дуже мілке, береги низькі, на береговій лінії, яку контролює Україна в Азовському морі, є 12 десантно небезпечних ділянок", - зазначив Марчук.

Підсумовуючи, він зауважив, що, коли поєднати і проаналізувати всі наявні факти, то Віктор Муженко як начальник Генштабу недаремно зробив свою заяву про найвищу з 2014 року військову загрозу, в тому числі й з огляду на те, що побутова налаштованість в Україні – сприймати всі ці дії Росії як перебільшення небезпеки.