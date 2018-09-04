ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", спільно з компанією Aselsan готується до проведення випробувань першої партії систем активного захисту "Заслон-Л", що наразі постачається до Туреччини.

У разі успішного проведення усіх тестувань, компанії розпочнуть переговори про налагодження серійного виробництва українських систем на території замовника. Про це у своєму новому номері пише турецьке видання MSI Turkish Defense Review, повідомляє УкрОборонПром.

Окрім цього, у процесі завершення випробувань у Туреччині знаходиться перша партія комплексів тандемного динамічного захисту "Дуплет". Проект реалізується компаніями "Спецтехноекспорт" та "Roketsan". Сторони зацікавлені у налагодженні серійного виробництва цих комплексів на території Туреччини.

Обидві системи планується використовувати на основних бойових танках M60, що стоять на озброєнні Збройних сил Туреччини. Модульна структура цих комплексів дозволяє адаптувати їх і до інших типів військової бронетехніки.

"Ми знаємо, що Туреччина має власні розробки у цій сфері, однак наші рішення – це готові до використання продукти, які можуть бути швидко інтегровані в турецькі танки. Тим паче, Туреччина вже має необхідну інфраструктуру, що дозволяє без значних витрат запустити серійне виготовлення наших високоефективних та випробуваних боєм систем", – зазначив директор ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" Владислав Бельбас.

Основними сферами розвитку ВТС між Україною та Туреччиною залишаються авіабудування, безпілотні системи озброєння, розробка нових зразків двигунів для бронетехніки, системи військового радіозв’язку.

Нагадаємо, серед останніх успішно реалізованих проектів ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" є інтеграція протитанкового ракетного комплексу "Скіф" виробництва КБ "Луч" в бойовий модуль компанії Aselsan.