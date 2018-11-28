Сейм (парламент) Латвии в четверг, 13 декабря, принял проект заявления из-за вооруженного нападения российских военных на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря.

В документе парламентарии обвинили Россию в нарушении международного права и призвали освободить захваченных в плен украинских моряков, передает ТАСС.

В документе, который поддержало большинство депутатов, Сейм также призывал ЕС, ОБСЕ и ООН отреагировать на этот "инцидент".

Кроме того, парламент "выразил опасения в связи с возможностью возникновения более обширного вооруженного конфликта".

10 декабря Сейм Литвы принял резолюцию "О поддержке Украины в контексте агрессии Российской Федерации". Решение поддержали 79 человек.

12 декабря Чехия так же приняла резолюцию по морской агрессии России.