Сейм Латвии обвинил Москву в нарушении международного права из-за морской агрессии
|16:38 13.12.2018
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|Крым
Сейм (парламент) Латвии в четверг, 13 декабря, принял проект заявления из-за вооруженного нападения российских военных на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря.
В документе парламентарии обвинили Россию в нарушении международного права и призвали освободить захваченных в плен украинских моряков, передает ТАСС.
В документе, который поддержало большинство депутатов, Сейм также призывал ЕС, ОБСЕ и ООН отреагировать на этот "инцидент".
Кроме того, парламент "выразил опасения в связи с возможностью возникновения более обширного вооруженного конфликта".
10 декабря Сейм Литвы принял резолюцию "О поддержке Украины в контексте агрессии Российской Федерации". Решение поддержали 79 человек.
12 декабря Чехия так же приняла резолюцию по морской агрессии России.
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