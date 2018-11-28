На саміті ЄС лідери спільноти запропонують допомогу українським регіонам, які постраждали внаслідок російської агресії в Азовському морі, проте нових санкції проти Росії запроваджувати не будуть.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на проект висновків саміту, передає Укрінформ.

"Лідери ЄС у четвер запропонують допомогу українським регіонам, які постраждали внаслідок російських дій в Азовському морі. Проте нових санкції проти Росії запроваджувати не будуть", - йдеться у повідомленні.

За словами німецького дипломата, нині немає консенсусу щодо введення нових санкцій у зв’язку з агресію РФ проти українських кораблів в Керченській протоці.

Водночас у проекті йдеться про те, що ЄС готовий запропонувати фінансові та інші заходи, аби допомогти регіонам сходу України, які відчувають негативний вплив від дій Москви, яка обмежила судноплавство через Керченську протоку.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі Російської Федерації 25 листопада здійснили агресивні дії проти українських кораблів, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Вони обстріляли і захопили три українських кораблі в Керченській протоці і 24 моряків.

Верховна Рада України 26 листопада ухвалила закон, яким схвалила указ Президента України про введення воєнного стану на 30 днів у 10 областях у зв'язку з агресією Росії.