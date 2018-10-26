Біля грецького острова Закінтос стався землетрус магнітудою 4,4.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланянм на Афінський інститут геодинаміки, передає Укрінформ.

"У четвер на північному заході від острова Закінтос, що в Іонічному морі, стався землетрус магнітудою 4,4", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними Інституту, епіцентр було зафіксовано на глибині у 13 кілометрів.

Наразі не має інформації щодо постраждалих або завданої шкоди.

Зазначається, що після землетрусу магнітудою у 6,4, який стався наприкінці жовтня поблизу Закінтоса, в районі острова зафіксована інтенсивна сейсмічна активність.