У Греції стався землетрус
|15:58 13.12.2018
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|Греция
Біля грецького острова Закінтос стався землетрус магнітудою 4,4.
Про це повідомляє Ekathimerini з посиланянм на Афінський інститут геодинаміки, передає Укрінформ.
"У четвер на північному заході від острова Закінтос, що в Іонічному морі, стався землетрус магнітудою 4,4", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними Інституту, епіцентр було зафіксовано на глибині у 13 кілометрів.
Наразі не має інформації щодо постраждалих або завданої шкоди.
Зазначається, що після землетрусу магнітудою у 6,4, який стався наприкінці жовтня поблизу Закінтоса, в районі острова зафіксована інтенсивна сейсмічна активність.
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