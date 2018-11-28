Крымскотатарский активист задержанный ФСБ в оккупированном Крыму в критическом состоянии

14:00 13.12.2018 0 комментариев Крым

Родственнице крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого накануне похитили российские силовики на админгранице с Крымом, удалось посетить его в здании ФСБ в Симферополе.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью ATR

«Он (Эдем Бекиров — ред.) чувствует себя очень плохо. Ему не дают таблетки и воду», — сообщила родственница Бекирова.

Эту информацию подтвердила дочь задержанного Элеонора Бекирова.

«Поступила информация!!! Папа в тяжелом состоянии!!! Ему не дают воду и еду!!! Медицинскую помощь ему не оказывают», — написала она.

Также стало известно о том, что следователем ФСБ по «делу» Эдема Бекирова проходит Сергей Бушуев.

Как известно, сегодня в 16:00 в «Киевском районном суде» Симферополя будут избирать меру пресечения Эдему Бекирову, которому оккупанты вменяют «незаконное хранение оружия».

Ранее дочь задержанного Эдема Бекирова сообщила, что отца задерживали трое в масках. И о том, что сейчас он нуждается в срочной медицинской помощи, так как является инвалидом I группы и у него ампутирована нога.

«Мы знаем, что папу задерживали трое человек в масках. Через адвоката он связался с мамой, сказал два слова. Папа попросил лекарства, он еле разговаривал. Я так поняла, что ему не оказывают там никакой медицинской помощи. Мой отец более 18 лет является инвалидом I группы. У него ампутирована нога. Ему надо принимать 16 таблеток в сутки. Сейчас у него такой возможности нет. Он нуждается в медицинском уходе каждый день. На следующей неделе он должен был лечь в больницу на лечение. Но перед этим он хотел навестить 78-летнюю маму, которая живет в Симферополе», — рассказала дочь задержанного Эдема Бекирова.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров рассказал, что ночью в Симферополе ФСБ назначила Бекирову «адвоката» и в его присутствии выдвинули обвинение в «незаконном хранении оружия».

«Очень больно, потому что все знают его как доброго и коммуникабельного человека. Несмотря на физические недостатки, он всегда всем помогал. Не будем забывать, что его жена Гульнара Бекирова — член Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области. Мы пока не знаем конечную цель этой провокации. Ему вменяют хранение оружия. Сейчас в Крыму есть 2 наших адвоката, которые занимаются этим вопросом. Вскоре они должны решить, кто из них будет защищать его права. И мы сообщим, кто это будет. ФСБ добивается того, чтобы запугать коренной народ Крыма. Чтобы крымские татары с материка не ездили в Крым, а из Крыма, чтоб крымские татары не выезжали. Это очередной акт запугивания крымских татар», — сообщил Чубаров.

Как сообщалось, Эдем Бекиров был задержан со стороны Чонгара 12 декабря около 08.30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими пограничниками. Около 14.40 российские силовики вывезли Эдема Бекирова с контрольного пункта на административной границе Чонгар вглубь полуострова.

Позже стало известно, что Эдема Бекирова привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где российские оккупанты в присутствии назначенного адвоката выдвинули ему обвинения.



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