Полторы тысячи жителей оккупированного Крыма пострадали от недобросовестных застройщиков

16:19 13.12.2018 0 комментариев Крым

Около 1,5 тысяч человек пострадали от действий недобросовестных российских застройщиков в оккупированном Крыму.

Больше всего построенного с нарушением жилья находится в Ялте, сообщила в четверг, 13 декабря, пресс-служба оккупационного правительства Крыма, передает ТАСС.

Т.н. "рабочая группа" по проблемным объектам с привлечением средств дольщиков на территории Ялты выявила 42 проблемных жилых дома. Ни у одного из объектов нет какой-либо разрешительной документации.

Оккупационные власти заявили, что в ближайшее время будет создана комиссия, на которой каждый построенный с нарушениями жилой объект будет изучен а "проблема" жильцов - решена.

Ранее глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов пообещал, что "правительство региона" окажет юридическую и методическую помощь обманутым дольщикам для легализации жилья и получения компенсаций от застройщиков.

"Власти региона", по его словам, готовы разработать и предложить изменения в федеральное или "республиканское" законодательство с целью исправления ситуации на рынке недвижимости. 



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