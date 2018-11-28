Полторы тысячи жителей оккупированного Крыма пострадали от недобросовестных застройщиков
|16:19 13.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Около 1,5 тысяч человек пострадали от действий недобросовестных российских застройщиков в оккупированном Крыму.
Больше всего построенного с нарушением жилья находится в Ялте, сообщила в четверг, 13 декабря, пресс-служба оккупационного правительства Крыма, передает ТАСС.
Т.н. "рабочая группа" по проблемным объектам с привлечением средств дольщиков на территории Ялты выявила 42 проблемных жилых дома. Ни у одного из объектов нет какой-либо разрешительной документации.
Оккупационные власти заявили, что в ближайшее время будет создана комиссия, на которой каждый построенный с нарушениями жилой объект будет изучен а "проблема" жильцов - решена.
Ранее глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов пообещал, что "правительство региона" окажет юридическую и методическую помощь обманутым дольщикам для легализации жилья и получения компенсаций от застройщиков.
"Власти региона", по его словам, готовы разработать и предложить изменения в федеральное или "республиканское" законодательство с целью исправления ситуации на рынке недвижимости.
Ещё на эту тему:
Оккупанты обяжут крымчан ходить с идентификаторами
Оккупанты переправили более 200 призывников из Крыма в Ростов-на-Дону для прохождения военной службы
В оккупированном Крыму прогнозируют сокращение населения
Подозреваемого в госизмене Чернобука не восстанавливали на должности судьи – Верховный Суд Украины
Появились подробности нападения на офис крымских адвокатов / Видео
Верховний суд поновив на посаді екс-голову Апеляційного суду Криму