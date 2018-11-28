Ініціатива Берліна про розширення дії СММ ОБСЄ на Азовське море прогнозовано наштовхнулася на спротив Москви, але західні партнери по Нормандської четвірці намагаються досягти хоча б направлення в регіон своїх представників.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, відповідаючи на запитання депутатів у Бундестазі в середу, повідомляє Укрінформ.

"Ми намагалися отримати доступ місії до Керченської протоки і Азовського моря, що викликало спротив Росії. Наразі ми намагаємося добитися того, щоб хоча б представники Німеччини і Франції могли б спостерігати там за проходом суден", - сказала Меркель.

Німецький канцлер підтримує ідею того, щоб місія ОБСЄ могла повною мірою виконувати свої функції, в тому числі і в Азовському морі. ОБСЄ не може, на жаль, в повному обсязі виконувати свої функції, місії постійно заважають, констатувала Меркель.

Меркель повідомила, що російський президент Володимир Путін підтвердив, що в регіоні може бути "розумний рух суден". "Проте нам потрібні також справи", - сказала глава уряду.

Меркель поінформувала, що про комплекс проблем напередодні в Берліні говорили в Нормандському форматі політичні радники.

"Ми вимагаємо звільнення матросів і кораблів звичайно", - сказала Меркель, додавши, що фактичні претензії Росії у Азовському морі не можуть прийняти європейські партнери.

Заяву канцлера Німеччини щодо розширення дії СММ ОБСЄ на Азовське море, прокоментував эксперт моніторинговой групы "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та гоповний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко. "З однієї точки зору, ця ініціатива виглядає цілком розумною. Але ж в Німеччині не могли не здогадуватись, що РФ її заблокує. Тобто - і відреагували, і в той же час нічого не змінили", - вважає він.

Нагадаємо, раніше у Німеччині запропонували поширити місію ОБСЄ на Азовське море.