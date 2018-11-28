Трампа закликали збільшити тиск на Кремль у зв'язку з порушенням одного з найстаріших і найсвятіших для Америки принципів

15:15 13.12.2018 0 комментариев Крым

Впливові американці закликали президента США Дональда Трампа збільшити тиск на Росію через її агресію в Україні.

Відкритий лист до глави Білого дому опублікував американський аналітичний центр CEPA, повідомляє Голос Америки.

Документ підписали 46 впливових аналітиків, експерти із зовнішньої політики, колишні урядовці та посли США.

«Росія порушує один з найстаріших і найсвятіших для Америки принципів: свободу судноплавства у міжнародних водах. Росія не зупиниться, доки Захід не підвищить геополітичну ціну для неї», – ідеться у листі.

Як зазначили автори документу, інцидент у Керченській протоці не є поодиноким – це лише епізод у послідовній політиці Кремля.

«Росія нині прагне розширити анексію (Криму – ред.), намагаючись встановити контроль над морським простором навколо півострова», – підкреслили автори документа.

Вони додали, що в разі успіху Москва суттєво послабить «партнера» Вашингтона Україну і відрізати українські порти у Бердянську і Маріуполі від світу.

Автори листа впевнені, що всього цього можна уникнути, якщо підвищити для Росії «ціну агресії».

Вони радять Трампу піти на наступні кроки для подальшої підтримку України:

- імплементувати і вводити всі існуючі нині американські санкції проти Росії «у найповнішому дозволеному законом обсязі»;

- надати Україні додаткову допомогу у секторі безпеки, в тому числі підвищити боєздатність українських ВМС, надавши радари, ракетні системи берегової охорони, розвіддані та патрульні кораблі;

- вплинути на європейських партнерів, щоб вони повністю виконували запроваджені ними санкції і закликати НАТО до постійної присутності у Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства;

- негайно запровадити нові чи розширити існуючі обмеження для російської фінансової системи;

Трампа також закликали переконати уряд Німеччини відмовитися від будівництва «Північного потоку – 2».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.



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