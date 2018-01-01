Реакция РФ на заявление Европарламента о "Северном потоке-2"
|14:57 13.12.2018
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|Россия
Резолюция Европарламента, которая содержит призыв отменить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", связана с продвижением интересов США.
"Проект "Северный поток-2" не связан с политикой. Его политизация связана, прежде всего, с продвижением интересов США. Они заинтересованы в давлении на европейские страны с целью продажи им сжиженного газа", - заявил глава комитета по энергетике российской Думы Павел Завальный, пишет Gazeta.ua ссылаясь на RT.
По его словам, проект российского газопровода экономически выгодный для России, Германии и вообще Европы.
Член Совета РФ Игорь Морозов говорит, что решение Европарламента носит рекомендательный характер и не может повлиять на "Северный поток-2".
"Сейчас идет борьба за энергорынки. Трамп объявил доктрину глобального энергетического доминирования, где европейский рынок считается частью американского. В этой борьбе выигрывает сильнейший в энергетическом секторе", - сказал Морозов.
Депутаты Европарламента назвали проект по строительству газопровода "Северный поток-2" "политическим, который несет угрозу европейской энергетической безопасности".
Резолюцию поддержали 433 парламентария, 105 высказались против, 30 - воздержались.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента. В документе говорится, что Европарламент считает роль Украины ключевой в европейской сети энергообеспечения.
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