Военнослужащие соединений береговой обороны и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота страны-оккупанта проводят учения по боевой подготовке.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.

Сообщается, что личный состав участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, огневой подготовке, а так же в мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите.

Военнослужащие, прибывшие в рамках призывной кампании «Осень-2018», обучаются первичным навыкам владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений.

Занятия проходят на полигонах «Перевальное», «Ангарский» и «Казачий». В них задействовано более 1000 военнослужащих и около 50 единиц боевой и специальной техники.