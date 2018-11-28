Береговая охрана в оккупированном Крыму отрабатывает тактику ведения боя
|14:36 13.12.2018
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|Крым
Военнослужащие соединений береговой обороны и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота страны-оккупанта проводят учения по боевой подготовке.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.
Сообщается, что личный состав участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, огневой подготовке, а так же в мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите.
Военнослужащие, прибывшие в рамках призывной кампании «Осень-2018», обучаются первичным навыкам владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений.
Занятия проходят на полигонах «Перевальное», «Ангарский» и «Казачий». В них задействовано более 1000 военнослужащих и около 50 единиц боевой и специальной техники.
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