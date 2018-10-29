Авіакомпанія Laudamotion з’єднає прямим рейсом Київ та Відень / Фото
|14:14 13.12.2018
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|Украина
Авіакомпанія Laudamotion оголосила про розширення маршрутної мережі і відкриття 9 нових напрямків по Європі, а серед них прямий рейс у Київ.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Нові рейси зі столиці Австрії у Київ почнуть виконувати з 1 лютого 2019 року 5 разів на тиждень: щопонеділка, щовівторка, щосереди, щочетверга та щосуботи.
Окрім сполучення у Київ лоукост Laudamotion відкриє рейси з Відня у Марракеш (Марокко), Штутгарт (Німеччина), а також на грецькі курорти Іракліон, Родос, Кос, Корфу, Міконос та Закінтос.
Laudamotion – австрійська лоукост авіакомпанія заснована в березні 2018 року Нікі Лаудою. Штаб-квартира знаходиться у Відні, флот налічує 19 літаків сімейства Airbus. Авіакомпанія обслуговує 49 маршрутів у 18 країнах. У 2018 році Laudamotion і Ryanair оголосили про партнерство, згідно з умовами якого Ryanair отримав 75% акцій австрійської компанії.
Фото lowcostavia
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