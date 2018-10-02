В течение ближайших 5 лет правительство Армении хочет инвестировать $2.5 млрд в развитие ВС
|13:57 13.12.2018
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|Армения
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства 13 декабря заявил, что важно повысить боеспособность ВС Армении, инвестировав в их развитие $2.5 млрд.
«Мы говорили, что в течение ближайших 5 лет правительство должно быть в силах для развития ВС инвестировать $2.5 млрд. В направлении поиска этих средств должна вестись серьезнейшая работа. Речь о дополнительных средствах, часть из них должна быть направлена на улучшение социального положения военнослужащих», - отметил Пашинян, сообщает PanARMENIAN.Net.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения в Национальном собрании проекта бюджета республики на 2019 год отметил, что в бюджетной политике нового правительства произошли серьезные изменения.
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