Инициатива литовских властей по введению санкций в отношении российских пограничников в связи с инцидентом в Керченском проливе не останется без ответа.

Об этом 13 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает REGNUM.

Российский дипломат подчеркнула, что антироссийские действия Вильнюса получат «зеркальный ответ» российской стороны.

«Любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. В данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ», — заявила Захарова.

7 декабря стало известно, что литовские власти ввели персональные санкции против 20 российских пограничников, принимавших участие в захвате трёх кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.