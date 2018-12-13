Прокуратура оккупированного Крыма озаботилась «правами и свободами человека и гражданина» и выявила 27 тысяч нарушений
|13:13 13.12.2018
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|Крым
По информации пресс-службы ведомства, в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 2018 году выявлено 27 тысяч нарушений закона.
«С целью их устранения на незаконные правовые акты принесено 1,7 тысячи протестов, внесено почти 5 тыс представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 4,3 тысячи виновных лиц», – говорится в сообщении, передает Крымская ПРАВДА.
В пресс-службе отметили, что более 200 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона, в суды общей юрисдикции и в арбитражные суды направлено почти 2 тыс исков (заявлений), из которых 1,6 тыс. удовлетворены. Прокурорами возбуждено 1,4 тыс. административных дел, по материалам прокуратуры возбуждено 90 уголовных дел.
По данным прокуратуры, больше всего нарушений прокуроры выявляют в сфере соблюдения трудовых прав граждан.
В этом году выявлено 3,7 тыс нарушений, которые включают в себя нарушения в сфере оплаты и охраны труда, а также занятости населения.
Значительное число нарушений выявляется в сфере реализации права на медицинскую помощь – 2 тыс., жилищных прав граждан – 2 тыс. и прав престарелых, инвалидов и ветеранов – 0,7 тыс.
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