Координатора "Крымской солидарности" этапируют в психбольницу - юрист

12:54 13.12.2018 0 комментариев Крым

Находящегося под арестом фигуранта бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику.

Об этом сообщила крымский юрист Лиля Гемеджи, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

По ее данным, адвокат Мустафаева Сергей Легостов пока не может подтвердить эту информацию. 

Гемеджи считает, что такие действия российских силовиков "являются прогнозируемыми", так как больше месяца назад Сервер Мустафаев "отказался от прохождения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы".

"Он (Мустафаев – ред.) считает, что данная экспертиза имеет за цель сломить его волю к сопротивлению, унизить его", – отметила Гемеджи.

21 мая этого года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

В декабре российский суд Симферополя продлил на два месяца арест Мустафаеву и Смаилову. Они останутся в СИЗО до 9 февраля 2019 года.

Напомним, в среду, 12 декабря, на въезде в оккупированный Крым российскими силовиками был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров. О его местонахождении ничего не известно.



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