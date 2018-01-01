Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы

12:33 13.12.2018 0 комментариев Молдова

Президента Республики Молдова Игоря Додона можно отправить в отставку посредством национального референдума.

О юридических аспектах процедуры в среду, 12 декабря, рассказал спикер парламента Молдовы Андриан Канду, передает deschide.md.

По его словам, юридическое управление парламента на прошлой неделе подготовило записку для соответствующей комиссии, в которой подробно описана существующая процедура отправления президента в отставку.

«Чаша терпения, не только политического, но и толерантности при нарушении Конституции, переполнена. Не будем забывать, что приближаются парламентские выборы, а процедура по отправке президента в отставку предполагает организацию национального референдума, что невозможно сделать в рамках выборов и электоральных процедур. С 24 декабря по 24 января предэлекторальный период, а с 24 января начинается избирательная кампания. Все это время, с юридической точки зрения, мы не можем проводить референдум по отставке президента. Это может быть сделано двумя способами: через национальный референдум или голосование в парламенте. Если мы не сможем довести до ума оба случая, зачем тогда начинать?», — сказал Канду.

Он также прокомментировал слова Додона о том, что невозможно сократить число депутатов до 61 человека, «не запретив депутатам переходить из одной фракции в другую».

«Это циничное предложение, так как он и сам перешел из ПКРМ в ПСРМ. Он оставил в стороне руководство партии и взял на себя управление политформированием. Я могу говорить о таких вещах, так как никогда не переходил из одной партии в другую. А в его случае... Давайте будем серьезными», — считает спикер.

Напомним, до сих пор президента Молдовы отстраняли пять раз. 10 декабря Конституционный суд назначил Канду исполнять обязанности президента в вопросе по промульгации пять законов, которые Додон отказался подписывать даже после того, как их повторно принял парламент.



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