Военно-Морские Силы Украины совместно с другими силами обороны и безопасности проводят мероприятия по усилению охраны и обороны важных государственных объектов и морских портов в Азово-Черноморском регионе в условиях обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины.

Об этом сообщаетпресс-центр Командования ВМС ВС Украины, передает Флот - 2017.

Подразделения украинских ВМС с целью предупреждения террористических актов и предотвращению распространения оружия, взрывчатых и опасных веществ, разворачивают временные блокпосты, проводят комплекс мероприятий, направленных на подготовку к обороне определенных участков побережья.

Данные мероприятия способствуют налаживанию взаимодействия между составляющими силами обороны и безопасности Украины, совершенствуют алгоритм совместных действий в ходе подготовки к отражению вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.