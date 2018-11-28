ВМС Украины усиливают оборону в Азово-Черноморском регионе / Фото
|12:12 13.12.2018
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|Крым
Военно-Морские Силы Украины совместно с другими силами обороны и безопасности проводят мероприятия по усилению охраны и обороны важных государственных объектов и морских портов в Азово-Черноморском регионе в условиях обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины.
Об этом сообщаетпресс-центр Командования ВМС ВС Украины, передает Флот - 2017.
Подразделения украинских ВМС с целью предупреждения террористических актов и предотвращению распространения оружия, взрывчатых и опасных веществ, разворачивают временные блокпосты, проводят комплекс мероприятий, направленных на подготовку к обороне определенных участков побережья.
Данные мероприятия способствуют налаживанию взаимодействия между составляющими силами обороны и безопасности Украины, совершенствуют алгоритм совместных действий в ходе подготовки к отражению вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.
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